“Vi dico quali sono le migliori e le peggiori razze per la prima esperienza con un cane Ma la cosa più giusta è andare al canile” | il video TikTok della veterinaria Elle è virale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Prendere un cucciolo per lavolta è una decisione che va ponderata: non si tratta di un gioco ma di un serio impegno con un animale dipendente dai proprietari. Laer, ha spiegato qualesi posprivilegiare per la‘avventura’ con un cagnolino. Premessa: ilè la soluzione migliore, sempre. Impossibile pentirsene. Ma la lista di, originaria del Maine, può essere utile per conoscere comunque meglio le variecanine. Il, pubblicato nel 2022, è tornatoed è stato ripreso da diversi tabloid tra iil Daily Mail. Primo posto per il Bichon Havanais: di taglia piccola è molto allegro e di buon ...