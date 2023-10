“Vi dico perché ha mentito” GF | anche Adriana Volpe fa scoppiare il caso su Beatrice Luzzi

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 ottobre 2023)è una delle concorrenti più discusse della nuova edizione del Grande Fratello. Dal suo ingresso, tutti i coinquilini si sono scagliati contro di lei accusandola di essere prepotente e arrogante ma è proprio grazie alla sua sua personalità forte e il suo temperamento che l’attrice è riuscita a spiccare in una edizione a dir poco noiosa del reality show di Canale 5.è oggetto di attenzione costante da parte degli altri concorrenti (vedi il presunto flirt nato con il giovane Garibaldi) e dei telespettatori, che l’hanno scelta ancora una volta come preferita e immune della settimana. Dopo l’uscita di Lorenzo Remotti le cose sono cambiate e oragli altri coinquilini, in primis Rosy Chin, che l’aveva spesso criticata, hanno fatto un passo indietro scusandosi per il loro ...