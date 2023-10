Vessicchio | “Garcia è l’Allegri francese | peccato per il Napoli e lo Scudetto”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il giornalista Sergiosi è soffermato sulla lotta, non risparmiando critiche aldi. Il giornalista e appassionato tifoso della Juventus, Sergio, si è soffermato sulla lotta per loin un video pubblicato su YouTube.non ha risparmiato critiche nei confronti dele dell‘Inter, indicando la Juventus come principale favorita per la vittoria finale. Secondo, ilnon avrà un ruolo significativo nella competizione a causa della scelta di Rudicome allenatore, a cui si è riferito come “”. Ha anche messo in dubbio le capacità dell’Inter, sostenendo che il club ...