Vertenza Fos | arriva la cassa integrazione per lo stabilimento di Battipaglia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiFos,la fumata bianca sullaper lodi. Azienda e sindacati, infatti, hanno trovato un accordo nella riunione tenutasi stamane in Confindustria. Le parti, nel dettaglio, hanno deciso che laordinaria ci sarà per 13 settimane consecutive, dal 16 ottobre prossimo al 14 gennaio del 2024, ma di fatto passando dalla richiesta iniziale di sospensione a zero ore, quindi con fermo totale della produzione ad unaa rotazione con un 20% di produzione da fare rispetto al pina annuale previsto per per l’anno un corso. L’intervento riguarderà l’intero organico, pari a 289 unità, per l’intera attività lavorativa e, compatibilmente con le ...