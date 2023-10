Verso il 2030 | tra sfide ibride e Cina Il futuro della Nato

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 ottobre 2023) A qualisi deve preparare l’Alleanza Atlantica nel? E come ci si sta preparando? Rispondere a queste domande è stato l’obiettivo dell’evento organizzato dal Centro Studi Americani in collaborazione con Geopolitica.info, dal titolo “Lae i suoi rivali. Potenze revisioniste, minacce asimmetriche, eterogeneità strategica”, a cui ha partecipato un panel di esperti provenienti non solo dall’accademia, ma anche dal mondo diplomatico e delle organizzazioni internazionali. La discussione ha evidenziato come l’Alleanza Atlantica abbia già iniziato a riadattarsi all’emergere delle nuovedel sistema internazionale, almeno sin dalla pubblicazione del Concetto Strategico 2022. Questo documento, promulgato nell’estate del 2022 ma sviluppato concettualmente già nell’anno precedente (prima ancora dell’invasione ...