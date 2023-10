Verratti | «Non volevo rimanere in Europa e rischiare di affrontare il Psg»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Marco, ex Psg ora all‘Al-Arabi, è tornato a Parigi per qualche giorno e L’Equipe lo ha intervistato. Eri molto commosso durante il tributo al Parco dei Principi (15 settembre). A cosa stavi pensando? «Ho rivisto questi undici anni. Sapevo che era l’ultima volta che sarei stato su questo prato. Durante gli addii di altri giocatori, sono stato il primo ad essere commosso. Essere lì con la mia famiglia, i miei figli, è stato forte. Non tutti restano undici anni nella stessa squadra. Con le sessioni di allenamento, le partite, ho visto più tutti quelli del Psg che la mia famiglia». Sei stato uno dei beniamini del Psg. Cosa pensi che piaccia ai tifosi di te? «Penso che i tifosi vedano se dai tutto, se combatti per la maglia. Non sempre è andato tutto bene, ma non ho mai mollato». Quando sei arrivato, all’età di 19 anni, come hai immaginato la tua carriera al ...