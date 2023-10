Verratti in Qatar dal PSG | 'Ecco perché non ho scelto un altro club in Europa | Luis Enrique'

ha scelto di proseguire la carriera in, all'Al Arabi. "Volevo vivere un'esperienza diversa e non volevo andare in un'altra squadra in Europa dove avrei potuto affrontare il Psg - ...

Verratti in Qatar all’Al Arabi: i suoi segreti Corriere della Sera

Verratti vola in Qatar: ufficiale la firma con l'Al-Arabi, 45 milioni al PSG Goal.com

'Qatar Volevo un'esperienza diversa e senza affrontare il Psg da avversario' PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'Sono una persona sincera, dico ...Marco Verratti rompe il silenzio. L'ex calciatore del Psg, oggi all' Al-Arabi, nell'ultimo periodo è finito sotto la luce dei riflettori per il duro scontro avvenuto con Luis Enrique che alla fine lo ...