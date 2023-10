Verona | dialoghi in corso per il rinnovo di Hien | la situazione

Leggi su calcionews24

L'Hellassta lavorando attivamente aldi contratto del difensore Isak. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l'Hellasstarebbe trattando per ildi contratto di Isak. Il difensore, al centro degli interessi di Atalanta e Torino nell'ultima sessione di mercato, è infatti tra i pezzi più pregiati in casa gialloblù. Per trattenerlo ilha proposto agli agenti del giocatore un nuovo accordo quinquennale con un ritocco di ingaggio da 1.3 milioni di euro netti a stagione. L'attuale contratto scade nel 2026.