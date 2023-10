Vergognosa aggressione ad un 91enne | la rapina e la violenza del clandestino

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Un video sconvolgente. L'ennesima, incredibile dimostrazione che sicurezza urbana e immigrazione incontrollata non possono stare nella stessa affermazione. E che la sinistra, non certo da oggi, minimizza e nega il bisogno primario delle famiglie italiane: poter passeggiare per strada senza aver paura di essere picchiati o malmenati. Nella Firenze amministrata, da sempre, dal Partito Democratico succede che un immigratoafricano possa credere di derubare, in pieno giorno, un anziano del proprio orologio e farla franca. Il video, pubblicato sull'edizione locale del Corriere della Sera, lascia pochissimi spazi all'interpretazione. Sono le cinque del pomeriggio. Siamo in pieno centro storico, in via degli Orti Oricellari, nello specifico. Gianpaolo Matteuzzi, 91 anni, campione italiano di staffetta, cammina con passo sicuro. Ad un certo punto, un ...