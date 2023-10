Venti di guerra in Palestina | Crosetto si rimette l’elmetto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 ottobre 2023) “Dalla Nato esce un messaggio che non poteva essere di solidarietà di fronte ad un atto terroristico di violenza inaudita, fatto da Hamas che non bisogna confondere con il popolo palestinese”. È quanto ha detto il ministro della Difesa, Guido, dopo la ministeriale della Difesa della Nato.alla Nato: “Pronti a fare la nostra parte se l’Onu lo chiederà. Non bisogna confondere Hamas con il popolo palestinese” All’Italia, ha aggiunto, “preoccupa che non ci sia una escalation, che non ci siano persone che non c’entrano nulla in questo scontro che rimangano in mezzo a quella che è una legittima reazione di Israele”, ha aggiunto il ministro della Difesa secondo cui “l’obiettivo di tutta la comunità internazionale deve essere che non ci sia una escalation”. “Il Governo italiano e la Difesa sono al fianco del popolo ...