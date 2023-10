Van Dijk | «In Inghilterra sempre più partite | va a discapito della salute»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Virgil Vanlancia l’accusa su un calendario dipiù fitto per i club inglesi: le parole del difensore Virgil Van, difensore del Liverpool, ha parlato del problema dei calendaripiù fitti. LE PAROLE – «Incrediamo che il programma sia troppo fitto. I giocatori vengono pagati bene ma questo non dovrebbe mai andare a scapitonostra. Continuiamo a dover giocarepiù. Noi come giocatori dovremmo iniziare a dire qualcosa al riguardo, contribuire a una soluzione».