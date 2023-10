Valentina Melis | ex di Massimiliano Varrese costretta ad intervenire ancora | “Basta con strumentalizzazioni | gossip e accuse”

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 12 ottobre 2023), ex compagna di, attuale concorrente del Grande Fratello, nonché madre della piccola Mia, nata dalla loro passata relazione, è stataadnuovamente. Insulti,e, in generale, una strumentalizzazione totale della realtà e della loro passata unione hanno caratterizzato le ultime giornate., ex diinterviene... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.