(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il Mezzogiorno è sempre stato una zona di focalizzazione per loitaliano, e con l'introduzione dell'Agenda Sud, il governo mira aquesta regione in une di. L'articolo .

...e del Merito Giuseppe. Ecco le sue parole: 'Ringrazio per aver confermato anche quest'anno lo spin off di Didacta. Riconosco lo stesso spirito che abbiamo voluto mettere in Agenda: l'...

Valditara: “Il Sud sia polo educativo e di sviluppo. Oltre 300 milioni di euro per trasformare le scuole” Orizzonte Scuola

Scuola, Valditara “Il Sud non sia una criticità ma una risorsa” Messina Oggi

Il Mezzogiorno è sempre stato una zona di focalizzazione per lo sviluppo italiano, e con l'introduzione dell'Agenda Sud, il governo mira a trasformare questa regione in un polo educativo e di sviluppo ...CATANIA (ITALPRESS) - 'L'idea di fondo di Agenda Sud è che il Mezzogiorno non sia una criticità da gestire ma una risorsa da liberare in tutte le ...