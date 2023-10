Uomini e Donne | Maria De Filippi spiazza | il gesto per Elena fa infuriare i Fan di Aurora Tropea

Tuttavia, non possiamo confermare se le vittime fossero, soldati o civili, adulti o bambini", ha precisato il funzionario.

Mercoledì 11 ottobre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Sabato 14 ottobre ore 16 al Real Bosco di Capodimonte di Napoli. Oltre 700 donne di corsa nei viali del Parco per 4 km al femminile per il Santobono. Sostenuto il progetto Umanizzazione Centro Ustioni ..."Abbiamo dispiegato portaerei nell'est del Mediterraneo e daremo altro supporto - ha continuato -. Garantiremo a uomini, donne e bambini presi in ostaggio che possano essere liberati".