Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 12 10 23

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ma si può mettere un avviso, una comunicazione, un’allerta quando le puntate disi aprono con Alessio Pili Stella? No, perché io devo prepararmi psicologicamente, devo vincere le mie paure e solo in quel momento potrò seguire lasenza essere terrorizzata dal suo sguardo spiritato e coprirmi gli occhi come facevo da piccola quando in tv passavano i frame del pagliaccio Hit che usciva dal tombino. Comunque, Alessio, io devo dirtelo, so che stai vendo la tua era ribelle, so che ti senti Danny Zucco prima di rincoglionirsi per Sandy, so che sei un piccolo ancelo ferito che adesso ha deciso di non donare più il suo cuore perché hai paura te lo frantumino di nuovo (fa tutto molto Tumblr LOL), però, ecco, come dire Eddai, non ti si sopporta, cioè ti preferivamo di gran lunga quando eri solo lo sfondo inquietante della ...