Uomini e Donne | Gianni Sperti in tribunale | minacce e stalking da parte di un uomo

Gianni Sperti , storico opinionista di, nei giorno scorsi, come riferisce Il Giornale di Puglia , ha presenziato alla prima udienza in tribunale nei confronti di un 51enne di San Giorgio denunciato da Sperti per atti ...

Mercoledì 11 ottobre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Veronica Ursida ha ribadito e motivato la scelta di rivolgersi a Giacomo Urtis per migliorare la propria estetica. La dama del Trono Over di Uomini e donne, in compagnia di Aurora Tropea, anche ...L'opinionista di Uomini e donne in aula per testimoniare contro un uomo accusato di atti persecutori nei suoi confronti.