Uomini e Donne | Cristian su Gemma Galgani | «Perché la vedo come nonna»

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Anche quest'anno il Trono Classico dinon sta raccogliendo alti gradimenti da parte del pubblico che sembra essere più proiettato sulle dinamiche che coinvolgono i protagonisti del Trono Over. Ad essere coinvolto dalle vicende delle persone adulte anche l'attuale tronistaForti che non perde occasione di dire la sua. Il romano, in una intervista concessa aMagazine, ha dichiarato di provare una certa ammirazione per, la quale è in crisi con Maurizio, spiegando di vederlauna: "È sempre molto sensibile e pronta a mettersi in gioco. Nei suoi confronti provo un istinto di protezione, mi viene da difenderla. Qualcuno che invece non ammiro? No per ora no... ho visto poco e ...