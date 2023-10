Università | Calderano P&G | “Career day Tor Vergata importante per creare ponte con aziende”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Giornate come ilday dell’di Roma Torsono fondamentali perché ci permettono di incontrare gli studenti e di metterci in contatto con loro fin da quando stanno cercando un’opportunità lavorative". Lo ha detto la Talent Acquisition Manager Italy di P&G, Ludovica, a margine del sedicesimo Campus&Leaders&Talents organizzato dall’ateneo e tenutosi presso il nuovo rettorato. "Cerchiamo di mostrare non solo quali sono le posizioni aperte in P&G, ma anche di orientarli verso il mondo del lavoro. Quindi, cerchiamo diuntra l’e l’azienda", sottolinea. "Noi con Torabbiamo una partnership attiva da diversi anni e siamo sempre presenti al...