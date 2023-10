United | Maguire furioso contro Ten Hag | ' Non intendo continuare così'

(Di giovedì 12 ottobre 2023) ROMA - E' durissimo lo sfogo di Harry, intervistato dal quotidiano inglese "The Sun": il difensore, al Manchester, è recentemente finito ai margini: "Non ho intenzione di stare a ...

ROMA - E' durissimo lo sfogo di Harry, intervistato dal quotidiano inglese "The Sun": il difensore, al Manchester, è recentemente finito ai margini: "Non ho intenzione di stare a guardare per il resto della carriera e ...

MAGUIRE ALLO UNITED: "NON POSSO GIOCARE UNA VOLTA AL MESE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Maguire: "Non ho intenzione di giocare una volta al mese. Se continua così, parlerò con lo United" TUTTO mercato WEB

Dal ritiro della Nazionale inglese, il difensore del Manchester United Harry Maguire ha voluto mandare un chiaro messaggio al club dopo le critiche ricevute e lo scarso minutaggio concessogli dal tecn ...Harry Maguire ha parlato del suo futuro con il Manchester United dal ritiro dell’Inghilterra. LE PAROLE – «Non ho intenzione di stare a sedere per tutta la vita e giocare una volta al mese. Se ...