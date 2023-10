Under 21 | 5-0 all’U18 nel test in famiglia | “Arrivate le risposte che cercavamo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Cinque gol e buone indicazioni, sia sul piano fisico che sul gioco. L’Italia21 ha battuto 5-0 gli azzurri dell’18 in unda tre tempi da 30? ciascuno. Le reti sono state segnate da Fabio Miretti (9?), Cesare Casadei (13?), Gaetano Oristanio (26?), Marco Nasti (37?) e Sebastiano Esposito (74?). Gli azzurrini si avvicinano al match di martedì a Bolzano (17.45, diretta Rai) contro la Norvegia e valido per le qualificazioni all’Europeo del 2025. “dellesu alcune cose che abbiamo provato, e sono– le parole di Carmine Nunziata -. Ringrazio i ragazzi dell’18 e Franceschini per averci dato la possibilità di giocare questa partita. C’è sempre da migliorare ma le indicazioni sono sicuramente interessanti. Abbiamo cercato di ...