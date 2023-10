Una vergogna | gioco violento e inaccettabile | voci su Pino Insegno | la Rai risponde

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Roberto Sergio "indignato". L'amministratore delegato della Rai non nasconde un certo nervosismo per lecircolate sue i bassi ascolti del suo Mercante in Fiera. "Sono indignato per la violenza mediatica, quotidiana e preventiva, nei confronti diInesegno e del suo programma", avverte nel corso dell'evento Ceo for Life per poi precisare che la trasmissione di Rai 2 "non viene chiusa". Quanto emerso sono solo "notizie false o indirizzate magari in qualche modo dall'interno dell'azienda, amplificate ogni due minuti da vari blog. Questo è un". E sulle critiche che vedonoamico del premier, Sergio tuona: "Conoscoda quarant'anni, l'ho avuto come testimonial di Lottomatica in esperienze pregresse ...