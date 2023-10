Una ventenne denuncia | “Drogata e stuprata” da un branco Tre arrestati e tre indagati a Torino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Un altro caso di stupro di gruppoti da una giovane donna. Unahato di essere statada un gruppo di giovani adue giorni fa. Sul caso, riportato dal quotidiano La Repubblica, è al lavoro la polizia e nell’indagine sei giovani sono. La procura ha infatti aperto un’inchiesta per violenza sessuale di gruppo. Tre ragazzi sono statiperché la vittima li ha riconosciuti come autori materiali del reato, mentre altri tre sono statiti a piede libero. La serata doveva essere una festa, iniziata al parco con qualche birra con gli amici e proseguita in un appartamento. Secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano, la 20enne sarebbe stata stordita con alcol e droga ...