Una settimana alla scoperta del patrimonio fotografico della Bergamasca

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L’iniziativa di Archivi Aperti “Gli archivi dei fotografi italiani: unda valorizzare”, in programma dal 13 al 22 ottobre 2023, sbarca anche a Bergamo, Dalmine e Treviglio. Sono 150 gli appuntamenti in programma per portare l’attenzione delle istituzioni pubbliche e private e del pubblico su un tema di grande interesse: come conservare e valorizzare gli archivi dei fotografi italiani, unil cui valore culturale è immenso. Durante i 10 giornimanifestazione promossa da Rete Fotografia, ben 64 archivi fotografici di enti, musei, fondazioni e studi di professionisti distribuiti in 13 regioni italiane – tra cui un convegno nazionale di apertura al Castello Sforzesco di Milano – si confronteranno su questo tema fondamentale. Tra questi, ci saranno anche l’ArchivioSestini del Museo ...