Una docente su Tik Tok | “A settembre ancora al mare quando le scuole si aprono? Non è fortuna | io ancora non ho un lavoro” VIDEO

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Marika, unadi sostegno, ha recentemente scatenato un'ondata di riflessioni sul mondo della scuola e delcon un semplice gesto: postando undi se stessa in bikini in riva al. L'articolo Unasu Tik Tok: “Aallesi? Non è, ionon ho un