Una app ci renderà sempre fotogenici

(Di giovedì 12 ottobre 2023) AGI - Occhi chiusi, smorfie, profilo sbagliato: nelle foto di gruppo c'èqualcuno che è venuto peggio degli altri e lo scatto perfetto per tutti non esiste. O almeno, non esisteva. Ora Google ha introdotto una APP di correzione automatica delle immagini scattate con lo smartphone Pixel 8 che si chiama Best Take, e permette di scegliere l'espressione migliore in una serie di foto scattate in sequenza, rendendo possibili foto di gruppo in cui tutti sono venuti bene. Non è certo il primo sistema digitale che ci permette di renderci migliori, almeno in foto: tutti conoscono l'ormai mitico Photoshop (inventato nel 1990) oppure i filtri di bellezza o quelli utilizzati per scambiare volti o parti, o immaginarsi più anziani o di un altro genere. È però la prima volta che ci si affida all'intelligenza artificiale per scegliere di combinare gli scatti in cui si viene ...