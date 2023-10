Un Posto Al Sole | Paolo Romano | Ecco Con Chi È Sposato L’Attore!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 12 ottobre 2023): l’attore e regista che i telespettatori conoscono soprattutto per il suo ruolo in Unal, è felicementeda tempo.chi è sua moglie…è un noto attore e regista, attualmente volto di Unalcon il ruolo di Eugenio. L’attore ha preso parte anche a tante altre fiction e prodotti soprattutto Rai, ma è sempre apparso estremamente riservato sulla sua vita privata. Infatti in pochi sanno se siao meno, oppure l’identità di sua moglie.: la carriera delsi è fatto conoscere dai telespettatori italiani grazie ad una lunga ...