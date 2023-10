Un posto al sole | anticipazioni 13 ottobre | Viola e Damiano si confrontano

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Venerdì 132023, su Rai Tre, andrà in onda un nuovo episodio della soap campione d’ascolti Unal. La nuova puntata dello sceneggiato targato Rai Tre vedrà riflettori puntati in particolar modo suche avranno un nuovo incontro chiarificatore, che di fatto farà riemergere il sentimento che entrambi provano reciprocamente. Scopriamo qualche spoiler in più sulla nuova puntata di Upas. Unal13Nella messa in onda di Unalche andrà in onda in prima visione assoluta venerdì 132023, i riflettori saranno puntati suche dopo un lungo periodo di silenzio, ...