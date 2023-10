Un Ottobre che Regala Ancora il Mare | con Stabilimenti Aperti e Spiagge Affollate

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Pescara - In un mese diche sembra essere straordinariamente prolungato, ildi Pescara continua a essere l'attrazione principale per coloro che decidono di godersi gli ultimi sprazzi di estate. Nonostante l'avanzare dell'autunno, alcunibalneari hanno scelto di rimanere, offrendo ombrelloni e servizi ai visitatori. Lerimangono, mentre i turisti e i residenti ne approfittano per prolungare la stagione balneare, sfruttando inaspettati regali dell'estate fuori stagione. Tuttavia, gli esperti meteorologi avvertono che il clima sta per subire un drastico cambiamento nei prossimi giorni, con un calo delle temperature previsto a metà mese, riportando la città alle medie stagionali dell'autunno. La fine di questo prolungato periodo estivo è ...