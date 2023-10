Un nuovo farmaco per gestire i sintomi della menopausa

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) - Contro ipiù fastidiosi, arriva il primo complesso tessuto selettivo degli estrogeni (Tsec, Tissue Selective Estrogen Complex). Lo annuncia Organon, azienda farmaceutica dedicata alla salutedonna spiegando che il, a base di bazedoxifene – un modulatore selettivo del recettore degli estrogeni (Serm) di ultima generazione - ed estrogeni naturali coniugati, consente al Tsec di essere efficace e veloce suili, come vampate di calore, sudorazioni notturne e qualità del sonno. La combinazione di estrogeni coniugati e bazedoxifene - spiega una nota - consente l'accesso alla terapia a molte donne in post-, per le quali i progestinici non sono indicati. Le donne ...

"Ma non possiamo fermarci qui, per questo continuiamo ad investire in ricerca e sviluppo - ha precisato l'Ad - e speriamo di lanciare molto presto evobrutinib,anch'esso per la ...

Successo farmaco Ozempic premia Novo Nordisk, a picco Fresenius Il Sole 24 ORE

Un nuovo farmaco riattiva la capacità di combattere il cancro Agenzia ANSA

'Complesso tessuto selettivo degli estrogeni' utile in donne in cui sono controindicati i progestinici ...Stretching, pilates e yoga ma non solo. L'allenamento fisico per le donne è anche muscoli e potenza. Dal ‘body rock’, nuovo tipo di allenamento per ogni singolo muscolo più forte e tonico – detto anch ...