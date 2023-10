Un nuovo farmaco per gestire i sintomi della menopausa

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) - Contro ipiù fastidiosi, arriva il primo complesso tessuto selettivo degli estrogeni (Tsec, Tissue Selective Estrogen Complex). Lo annuncia Organon, azienda farmaceutica dedicata alla salutedonna spiegando che il, a base di bazedoxifene – un modulatore selettivo del recettore degli estrogeni (Serm) di ultima generazione - ed estrogeni naturali coniugati, consente al Tsec di essere efficace e veloce suili, come vampate di calore, sudorazioni notturne e qualità del sonno. La combinazione di estrogeni coniugati e bazedoxifene - spiega una nota - consente l'accesso alla terapia a molte donne in post-, per le quali i progestinici non sono indicati. Le donne ...

Lo annuncia Organon, azienda farmaceutica dedicata alla salute della donna spiegando che il, a base di bazedoxifene - un modulatore selettivo del recettore degli estrogeni (Serm) di ultima ...

Un nuovo farmaco riattiva la capacità di combattere il cancro Agenzia ANSA

Nuovo farmaco promette di essere la cura efficace al cancro del colon Euronews Italiano

'Complesso tessuto selettivo degli estrogeni' utile in donne in cui sono controindicati i progestinici ...Stretching, pilates e yoga ma non solo. L'allenamento fisico per le donne è anche muscoli e potenza. Dal ‘body rock’, nuovo tipo di allenamento per ogni singolo muscolo più forte e tonico – detto anch ...