Un incendio da arginare Gli Usa al fianco di Israele | ma dettano i confini della reazione

...Cerveteri sta intervenendo su undi sterpaglie e rotoballe in Via dei Monteroni. Il Gruppo Comunale sta lavorando al fianco dei Vigili del Fuoco sempre di Cerveteri per cercare die ...

Un incendio da arginare. Gli Usa al fianco di Israele, ma dettano i ... L'HuffPost

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Vigili del Fuoco

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato a Tel Aviv che, dopo aver lasciato Israele si recherà in Qatar e in Giordania, per incontrare re Abdullah e… Leggi ...ma che è essenziale arginare. Vengono tracciate delle linee rosse. Per “sconfiggere il terrore di Hamas”, spiega Blinken, Washington è al fianco di Israele, ma è necessario tutelare le popolazioni ...