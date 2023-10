Un club globale per l’acciaio verde Ecco il piano Ue-Usa in chiave Cina

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Chiudere definitivamente la diatriba sui dazi, favorire la decarbonizzazione delle economie, garantire il friend-shoring delle supply chain e affrontare le pratiche (cinesi) di distorsione del mercato. Sembra che Stati Uniti e Unione europea abbiano trovato un modo per coniugare queste quattro priorità attraverso un accordo su acciaio e alluminio. Il patto è in lavorazione da mesi e dovrebbe essere presentato già settimana prossima, il 20 ottobre, quando i presidenti di Commissione e Consiglio europei, Ursula von der Leyen e Charles Michel, incontreranno il leader statunitense Joe Biden a Washington. La conferma arriva da un documento della Commissione visionato da Politico. Lì sembra esserci la risposta europea alla proposta statunitense di cui ha dato conto il New York Times mercoledì. I dettagli devono essere ancora finalizzati e le capitali europee stanno negoziando, ma il fulcro ...