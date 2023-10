Un bimbo di 3 anni dimenticato sullo scuolabus per ore | «Batteva le mani sul finestrino | ma nessuno l’ha visto» Licenziata l’accompagnatrice

(Di giovedì 12 ottobre 2023) È statache a Bari ieri mattina, 11 ottobre, non si è accorta della presenza di un bambino di tre, rimasto poi soloper diverse ore. L’azienda che gestisce ili servizio di trasporto per l’istituto Falcone-Borsellino del quartiere San Paolo ha anche sospeso l’autista dal servizio. Sul caso il Comune di Bari ha annunciato di voler aprire un’inchiesta interna per chiarire la dinamica ed eventuali ulteriori responsabilità. Il bambino era stato ritrovato in lacrime e terrorizzato solo alla fine delle lezioni, quando ormai gli altri bambini stavano tornando a bordo delloper rientrare a casa. Il piccolo frequenta una scuola dell’infanzia nel quartiere periferico del capoluogo pugliese e, come ha riportato Tele Bari, dalle 9 alle 12 ...

Il piccolo ha cercato di attirare l'attenzione ma nessuno l'ha visto 1' DI LETTURA Un bambino di tre anni e mezzo sarebbe stato 'dimenticato' su uno scuolabus a Bari.