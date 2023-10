Ultime Notizie Roma del 12-10-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 ottobre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuova degli Esteri in apertura i tre le sta colpendo su scala senza precedenti la striscia di Gaza che dalle 13 di ieri senza corrente elettrica dopo che è stata spinta l’unica centrale elettrica dall’altro lato un’altra cosa di Raggi è caduta su Israele colpito anche un ospedale nel sud non lontano dalla striscia di Gaza da Tel Aviv ha bombardato il sud del Libano risposta i nuovi attacchi Giunti da quel fronte Netanyahu ha raggiunto un accordo Hangouts per un governo di emergenza Nazionale sale ad almeno 1200 il numero dei morti e 2700 feriti per gli attacchi Diamante 1055 le vittime casa con 5184 feriti il mondo ancora scosso dal massacro di kibutz dove ieri meliciani hanno ucciso una quarantina di bambini nel frattempo gli Stati Uniti stanno ...