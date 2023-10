Ufficiale | Zack Clayton lascia la All Elite Wrestling

Leggi su aewuniverse

(Di giovedì 12 ottobre 2023)hato All. Secondo quanto confermato dal portale di notizie americano WrestleZone, il profilo del lottatore è stato recentemente rimosso dalla lista dei talenti della compagnia. Successivamente, lo stesso portale, è riuscito a confermare che ciò è dovuto alla sua uscita.lavora come wrestler professionista sin dal ottobre del 2015. Inizialmente, ha fatto parte di diverse promozioni indipendenti a New York e Vermont, tra cui The Dynasty, dove ha vinto il campionato mondiale in due occasioni. Questo lottatore di Filadelfia ha fatto numerose apparizioni in AEW a partire dal 2020, partecipando regolarmente ai programmi AEW Dark e Dark: Elevation, ottenendo importanti vittorie battendo wrestler come Conan Lycan e ...