Ufficiale | Christophe Galtier è il nuovo allenatore dell’Al Duhail

(Di giovedì 12 ottobre 2023)riparte dal Qatar. L’ex tecnico di Psg, Lille e Nizza, accostato in estate al Napoli, è ufficialmente ilprende il posto di Hernan Crespo, recentemente esonerato. Classe 1966,ha vinto la Coppa di Lega francese con il Saint-Etienne, il campionato francese con il Lille e la Supercoppa di Francia con il Paris Saint-Germain. Adesso riparte dall’Alche nel suo organico vanta nomi di spessore come Coutinho, Semedo e Diallo. SportFace.

