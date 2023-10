UeD | Aurora Tropea spiazza su Marco | «Ho paura di innamorarmi»

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Sull'ultimo numero di Uomini e Donne magazine è presente un'intervista rilasciata da. La dama è tornata nel parterre del dating show pomeridiano di recente, dopo una lunga pausa dovuta anche ad alcuni suoi problemi di salute. Sin dal primo momento, si è data molto da fare nella ricerca di un uomo e, a quanto pare, sta raccogliendo i frutti. Da un po' di tempo ha iniziato la sua frequentazione conAttanasio, con il quale è nata una bella sintonia. I due nutrono un interesse forte e reciproco, sta di fatto che hanno preso la decisione di darsi l'esclusiva. Nel corso dell'intervista,ha ammesso di essere molto contenta di questa frequentazione, e non ha negato che potrebbe anche innamorarsi di lui. La cosa, però, la spaventa un po', per questo ha preso una decisione per ...

A questo punto, sotto accusa e al centro dello studio, un pentito ma ancora imbarazzato Alessio si è scusato con, riconoscendo di aver effettivamente esagerato con le parole. Ma le scuse non ...

UeD, Aurora Tropea: stilettata social a Gianni Sperti dopo lo scontro in tv Libero Magazine

Gianni Sperti e Aurora Tropea: lite a Uomini e Donne Io Donna

L’ex volto di Uomini e Donne è disperata, potrebbe perderlo e non riesce a trattenere le lacrime. I suoi follower piangono con lei, in quanto è un momento molto triste per lei in questo momento. Quan ...Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza parlano della possibilità di avere un altro figlio dopo Cesare, ecco cos ha rivelato la coppia ...