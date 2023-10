Ue | Corte Giustizia boccia obbligo assicurazione per bici elettriche

Leggi su liberoquotidiano

Roma, 12 ott. - Dal momento che sono mezzi di trasporto spinti "non esclusivamente" da una forza meccanica, ma anche dall'impulso fisico leclette ad assistenza elettrica non rientrano nella categoria dei 'veicoli' per i quali sussiste l'di. Lo ha stabilito ladidell'Ue nel caso aperto da un incidente occorso in Belgio a un ciclista che circolava su unacletta ad assistenza elettrica : investito da un'autovettura e gravemente ferito, l'uomo è deceduto qualche mese dopo. Nel corso del successivo procedimento giudiziario volto a stabilire un eventuale diritto al risarcimento, è sorta una controversia relativa alla qualificazione giuridica dellacletta ad assistenza elettrica, ossia se essa debba essere ...