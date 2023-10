Ucraina-Russia | “Putin ancora convinto di vincere” | il punto su guerra e controffensiva

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimircrede di poterlacon l'. Il numero 1 del Cremlino rimane "fiducioso" nella possibilità di "sconfiggere Kiev militarmente", almeno nell'est dell', perché "èche il tempo lavori a suo favore", secondo le ultime news. A spiegarlo è una fonte Nato a Bruxelles, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è unito ieri, a sorpresa, alla ministeriale Difesa. Lacondotta da Kiev "negli ultimi tre mesi ha fatto progressi incrementali", anche se "non senza difficoltà". Ladell'"non è in stallo, anche se non sta avanzando così rapidamente come a qualcuno piacerebbe". Il problema è che i russi si sono preparati ...