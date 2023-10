Tutti i successi ottenuti da Ancelotti dimostrano l' inutilità della laurea

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Mi sarei commosso anch’io, ieri, alla consegnahonoris causa in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate a Carlo, neo-dottore dell’Università di Parma. Si è commossostesso, presentando la propria lectio in toga e tocco. Si è commossa la platea, che gli ha tributato un applauso caloroso come un lungo abbraccio. Si è commosso il maestro Arrigo Sacchi, seduto in prima fila con le lacrime agli occhi, sentendosi ringraziare ed elogiare dall’uomo che aveva scelto come perno del suo Milan rivoluzionario, nonostante che uscisse da un grave infortunio, e poi come viceallenatoreNazionale, nonostante che non avesse ancora esperienze in panchina. Ci aveva visto giusto, l’Arrigo: da calciatore,inanella tre scudetti, quattro ...