Tutela della montagna | prevenzione incendi e dissesto idrogeologico | si chiude il corso di formazione

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi svolgerà martedì 17 ottobre alle ore 17 la giornata conclusiva deldi“Introduzione all’attività di operaio idraulico-forestale”, organizzato dal Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale COAM in collaborazione con la Comunità Montana Irno Solofrana. La finalità delè stata quella di fornire una prima base formativa sui temiforestazione,bonifica montana eattiva agliboschivi. “Il primo presidio per la salvaguardiaè rappresentato dagli operai idraulico-forestali, la cui azione incide profondamente anche sui comuni montani, a rischio di spopolamento. Una figura indispensabile, in territori fragili e ad ...

Sarà altresì interessante recarsi ai comiziLega e di Fratelli d'Italia ed ascoltare come sapranno coniugare quei dati con i termini 'certezzapena', 'delle vittime', etc, etc', ...

Tutela della salute e vincoli di finanza pubblica nel SSN - Salute ... Regione Puglia

Attivazione del sistema di telecamere di controllo a tutela della zona ... Comune di Rimini

Noragugume Tutto pronto in vista della giornata dei Borghi autentici d'Italia in calendario per domenica 15 ottobre. Il più piccolo centro del Marghine sarà protagonista di una serie di eventi promoss ...Così ora l’ex ministro Pd ha buon gioco a togliersi i sassolini dalle scarpe sui social: “Dopo un anno in cui gli amici del (ex) Terzo polo hanno diffuso la fake news secondo cui il Pd in generale, ed ...