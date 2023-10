Turismo | Mazzali | ' in primi 8 mesi 2023 presenze in Lombardia salgono +12% rispetto a 2019'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Nel corso del Ttg Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del, l'assessore regionale al, Moda e Marketing Territoriale di Regione, Barbara, ha condiviso con la stampa e con gli operatori il bilancio molto positivo dei dati turistici. "In un contesto nazionale di crescita della stagione turisticaall'anno precedente, che però non raggiunge ancora i numeri record del, Regione, invece, raggiunge e supera, ormai da parecchi, i livelli pre-pandemia - ha spiegato-. Se a livello nazionale,al, si registra ...