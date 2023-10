Turismo | Marco Masserini nuovo Corporate Director of Sales di Bluserena Hotels & Resorts

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Roma, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) -, che vanta una collezione di 13 hotel e resort posizionati sulle più belle spiagge d'Italia e nel comprensorio sciistico della Vialattea in Piemonte, annuncia una nuova entry: si tratta diche assume il ruolo diof. Con un'esperienza ultra ventennale nel settore dell'hospitality, ilofvanta un background che lo ha visto collaborare con diversi brand internazionali in vari ruoli strategici, sia in Italia che all'estero. Nel suo ultimo ruolo,copriva la posizione di Commercial ...