Turchia | Montella con Calhanoglu dal 1? | sfida alla Croazia di Brozovic

Leggi su inter-news

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ladiscende in campo stasera contro ladell’ex Inter. Il neo Commissario Tecnico turco, l’italiano Vincenzo, ovviamente al suo esordio non rinuncia al capitano turco e centrocampista nerazzurro. Di seguito le formazioni ufficialiTRA INTER ED EX – Ladi Vincenzostasera affronta ladell’ex Inter Marcelonel match valevole per le qualificazioni agli Europei 2024. Il neo Commissario Tecnico della Nazionale turca chiaramente al suo esordio non rinuncia al suo capitano e centrocampista nerazzurro, Hakan. Di seguito le formazioni ufficiali.(4-3-3): Livakovic; Gvardiol, Sutal, Stanisic, ...