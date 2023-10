Turchia | fermati cinque attivisti italiani Erano al confine con la Siria per protestare contro le azioni militari di Ankara

(Di giovedì 12 ottobre 2023)torinesi sono statidalla polizia turca a Sanliurfa, a pochi chilometri dalest con la, dove si trovavano per partecipare a un evento organizzato dall’Ysp (partito della sinistra verde). È quanto apprende l’agenzia Ansa da fonti legali piemontesi in contatto con personale sul posto. Ifarebbero parte di un gruppo di“internazionalisti” composto anche da francesi e tedeschi. Secondo quanto comunicato, il gruppo aveva in programma per oggi delle conferenze stampa «per condannare la guerra di aggressione turca nel nord e nell’est della». Leggi anche: Erdogan vuole trattare con Hamas per la liberazione degli ostaggi. Le Brigate Ezzedin al-Qassam rilasciano «un colono e due suoi figli». ...

Diversi incontri erano stati organizzati in varie città dellaanche dagli altri partiti di opposizione, dal Partito Democratico delle Regioni (DBP) e dal Partito Democratico dei Popoli (HDP). ...

Turchia, fermati 5 attivisti torinesi nel Sud del Paese Sky Tg24

Turchia, arrestati cinque attivisti torinesi: condannavano l'aggressione di Ankara alla Siria TGCOM

Nei primi anni Quaranta del '900 in Italia, come in tanti altri Paesi in cui c'era la guerra, spostarsi nelle attività quotidiane era molto difficile e costoso. Per questo motivo Domenico Agusta, nel ...La polizia turca ha arrestato 5 ragazzi torinesi, attivisti di un gruppo internazionalista, che partecipavano a una manifestazione per il Kurdistan ...