Tudor aspetta una telefonata di De Laurentiis Repubblica

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Antonio Conte ha detto no al Napoli. Questo è il dato di fatto da ci il presidente Deè ripartito ieri pomeriggio cominciando a chiamare i suoi calciatori per un primo confronto. Poi il blitz a Castel Volturno e la decisione di restare al fianco della squadra e di Garcia a lungo, tutto il tempo che sarà necessario per risolvere i problemi. Sì, perché con il no di Conte, Deè stato costretto a confermare il francese sulla panchina del Napoli, una decisione che non lo convince, ma la sua unica alternativa era Conte. Una decisone sbagliata, gli suggeriva oggi Paolo Ziliani sui social sostenendo la candidatura diuna. Dedovrebbe affrettarsi: c’èsulla piazza e scartarlo come fece la ...