Truffa anziana | 35enne arrestata dalla Polizia

Leggi su lortica

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nella giornata di ieri la signora Silvana, ottantottenne, ha ricevuto una chiamata da un sedicente Maresciallo dei Carabinieri, il quale la informa che il proprio figlio, alla guida di un veicolo e con il cellulare in mano, ha investito un uomo che transitava sulle strisce pedonali. L’uomo dall’altro capo della cornetta riferisce all’signora che sarebbe stato necessario il pagamento in contanti di una grossa cifra di denaro a causa di non meglio precisati problemi con l’assicurazione affinché suo figlio non passasse dei guai giudiziari. Nell’occasione, al fine di rendere più credibile il proprio racconto, itori simulano in sottofondo anche il pianto da parte del figlio dell’signora e le passano al telefono una donna, la quale, simulando di essere la figlia della signora Silvana, la incita a fare quanto ...