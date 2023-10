(Di giovedì 12 ottobre 2023) "È fondamentale dimostrare il sentimento che proviamo, prima di tutto come cittadini non solo come ebrei. Un sentimento di vicinanza, affetto e angoscia per quello che sta succedendo". Lo ha detto ...

In piazza questa sera asono scesi tanti cittadini ma anche esponenti politici e amministratori, tra i quali il sindaco Roberto Dipiazza. . . 12 ottobre 2023

Trieste scende in piazza per Israele Agenzia ANSA

'Meritiamo rispetto' così i tifosi della Triestina scendono in... Trieste News

"È fondamentale dimostrare il sentimento che proviamo, prima di tutto come cittadini non solo come ebrei. Un sentimento di vicinanza, affetto e angoscia per quello che sta succedendo". (ANSA) ...Hdl Nardò Basket prova a cambiare le carte dei pronostici a Trieste, ma non ci riesce. Terzo ko di fila per il Toro, alle prese con tutte le big del girone Rosso di A2 in ...