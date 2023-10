Trevisan-Frech oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Hong Kong 2023

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Martinase la vedrà contro Magdalenanel secondo turno del WTA 250 di(cemento outdoor), torneo di scena sui campi della metropoli cinese. La toscana torna in scena dopo aver domato all’esordio la top cento spagnola Cristina Bucsa. Tra lei e un posto nei quarti di finale c’è l’esperta polacca, numero settanta della classifica mondiale. Quest’ultima è reduce dal primo turno contro la qualificata kazaka Anna Danilina, a cui ha lasciato la miseria di quattro giochi.si è aggiudicata in tre set l’unico precedente, andato in scena nel 2018 a livello di circuito minore sul cemento outdoor canadese di Vancouver. Per l’azzurra si tratta di una buonissima occasione per fare il proprio ritorno tra le migliori otto, a distanza di poche settimane dallo ...

CENTRE COURT ore 9:00 (4) Wang vs Sorribes Tormo a seguire Pavlyuchenkova vs (2) Haddad Maia a seguire Fernandez vs Andreeva COURT 1 ore 9:00 (6)vsa seguire (Q) Lansere vs (3) ...

Si conclude il primo turno e scatta il secondo nel tabellone principale del Prudential Hong Kong Tennis Open 2023, torneo di categoria WTA 250 in corso sul duro outdoor di Hong Kong: la polacca Magdal ...La brasiliana impiega tre set e due tie-break per battere la bielorussa. Ottima prova per la numero 3 del seeding contro la ex numero 20 WTA ...