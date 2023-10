Tragedia sfiorata a Bari | bambino scordato sul bus | aperta un’inchiesta

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 12 ottobre 2023)dimenticato sul bus a. Undi tre anni e mezzo è stato dimenticato a bordo di uno scuolabus per più di tre ore., complice il gran caldo che attanagli il capoluogo pugliese in questi giorni. Lo scuolabus trasporta i bambini di una scuola per l’Infanzia del quartiere popolare di San Paolo. L’incidente è avvenuto mercoledì mattina, quando la mamma dello aveva accompagnato alla fermata dello scuolabus. Il bus avrebbe dovuto portarlo alla scuola dell’infanzia “Lopopolo” in viale Lazio, parte dell’istituto comprensivo Falcone-Borsellino. Purtroppo, il piccolo non è mai arrivato a scuola, forse perché si è addormentato durante il viaggio. Nessuno, né l’assistente né l’autista, si è accorto che ...